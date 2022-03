Mainz

Neues Studio für "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz"

20.03.2022, 14:03 Uhr | dpa

Der Südwestrundfunk präsentiert seine Nachrichtensendung "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" am Montag (21. März/16.00 Uhr) zum ersten Mal aus einem neuen Studio in Mainz. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarte eine moderne Optik und neue Technik, die mehr Möglichkeiten biete, Themen zu erklären, Interviews zu führen oder Statistiken darzustellen, teilte die Direktorin des SWR Landessenders Rheinland-Pfalz, Ulla Fiebig, am Sonntag mit.

Im Studio gibt es unter anderem einen neuen, leichteren Tisch sowie mehrere Medienflächen. "Neu ist auch, dass sich das Moderationsteam aus Sascha Becker, Daniela Schick, Dorit Becker und Sandra Hochhuth frei im Studio bewegt und die Sendung damit noch abwechslungsreicher gestalten kann", teilte der SWR mit. Die gemeinsam entwickelten Neuerungen sollen im Sommer auch bei den Nachrichten von "SWR Aktuell Baden-Württemberg" zu sehen sein. Zuvor müsse aber noch das Nachrichtenstudio in Stuttgart umgebaut werden.