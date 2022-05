Bis zu 1650 Bildungskurse für Schüler in Ferien

Für die Sommer- und Herbstferien 2022 wird in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Verband der Volkshochschulen ein umfangreiches Lernangebot für Schüler angeboten. Mit Mitteln des Landeshaushalts in Höhe von eine Million Euro sollen bis zu 1650 Kurse für 20.000 Schülerinnen und Schüler realisierbar sein, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte. Das Angebot unter der Überschrift "LiF – Lernen in den Ferien" soll demnach unter anderem den regulären Unterricht ergänzen, Lernrückstände aus der Zeit der Corona-Pandemie auffangen und Familien in der Ferienzeit entlasten.