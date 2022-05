Rheinland-Pfalz-Tag: Großer Festumzug gestartet

Der gro├če Festumzug zum Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz ist am Sonntag gestartet. Mehr als 70 Gruppen mit rund 2500 Teilnehmern aus ganz Rheinland-Pfalz zogen bei Sonnenschein durch die Landeshauptstadt. Der bunte Zug ist der H├Âhepunkt des dreit├Ągigen Landesfestes, das am Sonntag zu Ende geht.