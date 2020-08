Stuttgart

Open-Air-Sommer beginnt mit dem Orchester der Kulturen

27.08.2020, 06:34 Uhr | dpa

Unter dem Motto "One World Summer" gibt am Samstag (29. August) das Orchester der Kulturen den Auftakt zum Open-Air-Sommer auf der Freilichtbühne des Stuttgarter Killesbergs (Spardawelt Freilichtbühne). An dem "corona-konformen" Event, wie die Veranstalter es nennen, dürfen 499 Besucher teilnehmen. Das Symphonieorchester der Kulturen vereint Sänger, Instrumente und Musik aus aller Welt. Ob Didgeridoo oder Geige, ob Volkslied, lateinamerikanische Rhythmen oder klassische Symphonik, bei jedem aufgeführten Werk soll der kulturelle Austausch gewürdigt werden. Zu den vielen weiteren Veranstaltungen des Open Airs gehören Musiker wie Thees Uhlmann und die Sängerin Annett Louisan, aber auch Tänzer und Akrobaten wie die Gruppe Floor Legendz.