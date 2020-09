Beim Wandern

Eberspächer-Chef Heinrich Baumann plötzlich gestorben

23.09.2020, 18:41 Uhr | dpa, t-online

Der Autozulieferer Eberspächer hat den Tod von Heinrich Baumann bekannt gegeben. Der Ur-Ur-Enkel des Unternehmensgründers starb mit 54 Jahren.

Der geschäftsführende Gesellschafter des Autozulieferers Eberspächer, Heinrich Baumann, ist bei einer Bergwanderung ums Leben gekommen. Wie das Esslinger Unternehmen am Dienstagabend mitteilte, erlitt der 54-Jährige am vergangenen Freitag in den Tegernseer Alpen einen plötzlichen Herztod. Der Ur-Ur-Enkel des Unternehmensgründers war auch Präsident des Landesverbands der baden-württembergischen Industrie.

In einem Nachruf würdigt das Unternehmen "die hohe Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern" von Heinrich Baumann. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Eberspächer beschäftigt an 80 Standorten weltweit etwa 10.000 Mitarbeiter und kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro. Das Familienunternehmen ist auf Abgastechnik, Fahrzeugelektronik und Klimaanlagen in Autos spezialisiert.