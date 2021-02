Unterstützung in der Kälte

Stuttgart macht auf Nothilfe für Wohnungslose aufmerksam

09.02.2021, 13:40 Uhr | t-online

In Stuttgart sinken die Temperaturen in der Nacht in den zweistelligen Minusbereich. Um Obdachlosen zu helfen, weist die Stadt auf die Winternothilfe hin. Dafür ist allerdings teilweise ein Corona-Test notwendig.

Wohnungslose Menschen in Stuttgart können bei den kalten Temperaturen verschiedene Notunterkünfte aufsuchen. Das teilt die Stadt mit. Corona-bedingt gelten allerdings Einschränkungen. Über den Notruf 112 können Bürger augenscheinlich hilflose Menschen melden.

Insgesamt stehen Obdachlosen diesen Winter drei Einrichtungen zur Verfügung. Die Zentrale Winternotübernachtung in der Hauptstätter Straße 150 bietet 42 Plätze. Darüber hinaus gibt es die Unterkünfte in der Hohenheimer Straße 76 und in der Villastraße 3 (jeweils 30 Plätze). In letzteren ist nur eine Aufnahme mit aktuellem Corona-Test möglich, heißt es seitens der Stadt.

Kältebus im Einsatz



Daher sollten alle Wohnungslosen zunächst die Hauptstätter Straße 150 aufsuchen. Dort werde der Corona-Test so schnell wie möglich nachgeholt. Die Zimmerbelegung beschränkt die Stadt auf zwei Personen, um eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Darüber hinaus ist auch der Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. In besonders kalten Nächten suchen zwei Helfer zwischen 22 und 2 Uhr öffentliche Plätze auf, an denen sie Wohnungslose vermuten. Sie vermitteln dann unter anderem an eine Notunterkunft.