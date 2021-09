Freie Fahrt

An diesen Tagen kostet der Nahverkehr in Stuttgart nichts

18.09.2021, 15:19 Uhr | t-online

Ein Bus in Stuttgart (Symbolbild): Im Rahmen einer Aktionswoche dürfen Stuttgarterinnen und Stuttgarter am Wochenende kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Anlässlich der ersten Stuttgarter Mobilitätswoche dürfen Fahrgäste gratis Bus und Bahn fahren. Das Angebot ist jedoch zeitlich und örtlich begrenzt.

Mit Freifahrten und Vergünstigungen möchte die Stadt Stuttgart den Bewohnerinnen und Bewohnern den öffentlichen Nahverkehr näherbringen. Und das nicht nur einmalig.

Von Samstag bis Sonntag (18. und 19. September) fahren Stuttgarterinnen und Stuttgarter in der Tarifzone 1 kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das hat die Stadt in einer Mitteilung verkündet. Hintergrund ist die sogenannte Mobilitätswoche, die zwischen dem 16. und 22. September mit rund 100 Veranstaltungen stattfindet. Das Wochenende soll als Vorbild für ähnliche Aktionen in der Zukunft dienen.

Sowohl in Regionalbahnen, S‐Bahnen, Stadtbahnen, Zacken, Standseilbahnen und Bussen können Fahrgäste kostenlos mitfahren.



Doch nicht nur in der Tarifzone 1 gibt es eine Vergünstigung: "Wer normalerweise zum Beispiel ein Einzelticket für zwei Zonen braucht, um nach Stuttgart zu kommen (etwa von Esslingen, Ludwigsburg oder Waiblingen), dem reicht am 18. und 19. September 2021 ein Ticket für eine Zone.", so die Stadt.