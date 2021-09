Stuttgart

Sonne und Regen am Wochenende in Baden-Württemberg

24.09.2021, 07:26 Uhr | dpa

Die Menschen in Baden-Württemberg erwartet am Wochenende ein Wechsel von sonnigem Spätsommerwetter zu Schauern und Gewittern. Der Norden des Landes werde von einem Tiefausläufer gestreift, der Wolken und Regen bringe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Stuttgart mit. Am Freitag wird laut DWD meist die Sonne scheinen, nur zwischen Mannheim und der Tauberregion erwarten die Wetterexperten viele Wolken.

Der Samstag dürfte den Prognosen zufolge weitgehend sonnig werden bei Temperaturen bis zu 26 Grad. Für Samstagabend erwarten die Meteorologen im Südwesten Baden-Württembergs erste Schauer. Am Sonntag ziehen nach Angaben des DWD von Westen her immer mehr Wolken auf, es kann zu schauerartigem Regen und Gewittern kommen. Örtlich seien auch starke und stürmische Gewitterböen möglich.