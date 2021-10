Stuttgart

Viel Sonne am Wochenende in Baden-Württemberg

22.10.2021, 08:45 Uhr | dpa

Viel Sonne bei kühlen bis milden Temperaturen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Wochenende in Baden-Württemberg. Am Samstagvormittag könne es gebietsweise neblig werden und Sprühregen geben, danach werde es meist heiter, teilte der DWD am Freitagmorgen in Stuttgart mit. Am Oberrhein könnten die Temperaturen am Samstag auf bis zu 14 Grad steigen. Auch am Sonntag erwarten die Meteorologen viel Sonne und Höchstwerte um 15 Grad.