Bald wieder Direktflüge von Stuttgart nach Reykjavik

10.11.2021, 14:43 Uhr | dpa

Urlauber können vom kommenden Sommer an wieder ohne Zwischenstopp von Stuttgart in die isländische Hauptstadt Reykjavik und zurück fliegen. Der Stuttgarter Flughafen teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass die isländische Billigairline Play ab Anfang Juni 2022 jeweils montags und freitags Direktverbindungen in beide Richtungen anbieten werde. Flüge von der Schwabenmetropole nach Reykjavik und in die Gegenrichtung gab es zuletzt vor einigen Jahren, bis die mittlerweile insolvente isländische Billigfluglinie Wow Air ihre Verbindungen einstellte.