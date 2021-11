Stuttgart

NRW-Medizinindustrie: Waren im Wert von 7,7 Milliarden

12.11.2021, 12:37 Uhr | dpa

Betriebe in Nordrhein-Westfalen haben im Jahr 2020 Medikamente und Medizintechnik im Wert von 7,7 Milliarden Euro produziert. Das sind 3,3 Prozent weniger als im Jahr 2019, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Bundesweit stieg der Produktionswert um rund 2 Prozent auf 56 Milliarden Euro an. Davon entfielen knapp 14 Prozent auf insgesamt 357 nordrhein-westfälische Betriebe. Überwiegend wurden Medikamente und pharmazeutischen Produkte hergestellt.