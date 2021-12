Stuttgart

Reisemesse CMT abgesagt

17.12.2021, 16:03 Uhr | dpa

Aus für die beliebte Publikumsmesse für Reisen CMT im Januar 2022: Mit der am Freitag veröffentlichten Coronaverordnung werden Messen und Ausstellungen in der derzeit geltenden Alarmstufe II in Baden-Württemberg untersagt.

"Nachdem die CMT 2021 immerhin digital stattgefunden hatte, haben wir uns in den vergangenen Monaten gemeinsam mit allen Partnern und Ausstellern intensiv auf eine Präsenz-Messe im Januar vorbereitet", sagte Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Das große Interesse an der Schau hätten die ausgebuchten Messehallen gezeigt. Die Messe am Stuttgarter Flughafen, die auch einen hohen Caravan-Anteil hat, sollte vom 15. bis 23. Januar 2022 stattfinden. Im Januar dieses Jahres war die Präsenzveranstaltung wegen der Pandemie ausgefallen.

Im Januar 2020 waren nach Veranstalterangaben rund 300 000 Besucher und mehr als 2100 Aussteller zur Messe für Caravan-Motor-Touristik (CMT) gekommen. Das sei das beste Ergebnis in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Veranstaltung gewesen.

Am Donnerstag war schon die Messe ITB für Tourismusfachleute im März in Berlin abgesagt worden. Sie soll durch zwei größere Online-Events ersetzt werden.