Stuttgart

LSVBW: Menzer-Haasis kandidiert nicht mehr als Chefin

12.01.2022, 16:38 Uhr | dpa

Elvira Menzer-Haasis wird bei der Mitgliederversammlung des Landessportverbandes Baden-Württemberg am 16. Juli nicht mehr für das Amt der Präsidentin kandidieren. Dies kündigte die Ludwigsburgerin in einer Pressemitteilung des LSVBW am Mittwoch an. "Mir war und ist die inhaltliche Fortentwicklung des Sports in Baden-Württemberg wichtig", sagte Menzer-Haasis. Sie blicke auf erfolgreiche sechs Jahre zurück, unter anderem mit dem Abschluss des Solidarpakts Sport IV und der Umsetzung der Leistungssportreform in Baden-Württemberg. Menzer-Haasis hatte 2016 Dieter Schmidt-Volkmar im höchsten Amt des organisierten Sports in Baden-Württemberg abgelöst.