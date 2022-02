Stuttgart

Drei Schwerverletzte befreien sich aus überschlagenem Auto

06.02.2022, 12:50 Uhr | dpa

Nach dem Überschlag eines Autos haben sich drei Männer in Stuttgart schwer verletzt aus dem Wrack befreien können. Sie kamen in der Nacht zu Sonntag nach Polizeiangaben in Krankenhäuser. Der 21-jährige Fahrer war aus zunächst unbekannten Gründen in einer S-Kurve mit dem Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen stieß gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Mitfahrer sind den Angaben nach 19 und 20 Jahre alt.