Stuttgart

Büromöbelhändler Takkt erreicht gekappte Wachstumsziele

24.02.2022, 09:26 Uhr | dpa

Der Büro- und Restaurantausstatter Takkt hat seine im vergangenen Herbst gestutzten Ziele erfüllen können. Der Umsatz kletterte 2021 im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkursschwankungen und Zu- oder Verkäufe - entsprach das einem Wachstum von 11,4 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 21,7 Prozent auf 112,6 Millionen Euro. Takkt berichtete, man sei gut ins neue Jahr gestartet. Es gebe 2022 viel Wachstumspotenzial trotz Herausforderungen durch die Inflation und Schwierigkeiten in den Lieferketten, sagte Vorstandschefin Maria Zesch.