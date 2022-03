Stuttgart

Sonniger kalendarischer Frühlingsanfang im Südwesten

20.03.2022, 14:35 Uhr | dpa

Stuttgart(dpa/lsw)- Der kalendarische Frühlingsanfang beschert dem Südwesten sonniges Wetter. Verantwortlich dafür ist laut Angaben des deutschen Wetterdienstes (DWD) ein kräftiges Hoch über Ost-Europa. Mit dem Hoch komme trockene, kontinentale Luft in den Südwesten.

Auch in den kommenden Tagen bleibt warmes und sonniges Wetter in Stuttgart und weiten Teilen Baden-Württembergs die Regel. Von Mittwoch an werden bis Ende nächster Woche sogar regelmäßig Temperaturen von 20 Grad erwartet. Lediglich im Bergland können vereinzelt flache Quellwolken auftreten.