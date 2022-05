9-Euro-Ticket: Was Bahnfahrer in Stuttgart wissen müssen

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart hat mit dem Verkauf des 9-Euro-Tickets begonnen, ├╝ber die VVS-App. Es soll die Menschen in der Region Stuttgart entlasten und den Nahverkehr attraktiver machen. Fragen und Antworten.

Fahrg├Ąste in der Metropolregion Stuttgart k├Ânnen ab sofort das 9-Euro-Ticket kaufen. M├Âglich ist das ├╝ber die VVS-App, wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Freitag mitteilte. Damit ist der VVS einer der ersten, die das von der Bundesregierung beschlossene Angebot zur Entlastung der Bev├Âlkerung anbietet.

Das Ticket soll in der Zeit vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 gelten. Das Ticket kostet neun Euro und gilt jeweils f├╝r einen Kalendermonat, also zum Beispiel vom 1. Juni bis 30. Juni. F├╝r den Juli und August k├Ânnen dann weitere 9-Euro-Tickets gekauft werden. Was Interessenten sonst noch wissen m├╝ssen: