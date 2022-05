Was Bahnfahrer in Stuttgart zum 9-Euro-Ticket wissen müssen

Aktualisiert am 31.05.2022 - 11:39 Uhr

Aktualisiert am 31.05.2022 - 11:39 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Was Bahnfahrer in Stuttgart zum 9-Euro-Ticket wissen m├╝ssen

Ab Mittwoch gilt auch in der Region Stuttgart das 9-Euro-Ticket ├╝berall im Nahverkehr. Es soll die Menschen entlasten und den Nahverkehr attraktiver machen. Fragen und Antworten im ├ťberblick.

Fahrg├Ąste in der Metropolregion Stuttgart k├Ânnen ab Mittwoch das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr nutzen ÔÇô au├čerdem gilt es auch auf manchen IC-Verbindungen. Erh├Ąltlich ist das Ticket ├╝ber die App des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) oder der Deutchen Bahn.

Das Ticket ist in der Zeit vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 erh├Ąltlich, es kostet neun Euro und gilt jeweils f├╝r einen Kalendermonat, also zum Beispiel vom 1. Juni bis 30. Juni. F├╝r den Juli und August k├Ânnen dann weitere 9-Euro-Tickets gekauft werden. Was Interessenten sonst noch wissen m├╝ssen: