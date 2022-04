Stuttgart

Potsdams Volleyballerinnen verlieren Finale gegen Stuttgart

29.04.2022, 20:53 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben einen zweiten Coup in der Finalserie um den deutschen Meistertitel verpasst. Gegen die Favoritinnen von Allianz MTV Stuttgart musste sich das Team von Trainer Guillermo Naranjo Hernández am Freitagabend in eigener Halle mit 0:3 (22:25, 16:25, 24:26) geschlagen geben. Drei Tage nach dem überraschenden klaren Auswärtserfolg in Stuttgart hatte Potsdam gegen die Hauptrundensiegerinnen diesmal keine Siegchance. Damit glichen die Stuttgarterinnen von Trainer Tore Aleksandersen in der Best-of-five-Serie zum 1:1 aus. Das nächste Spiel findet am Mittwoch (20.00 Uhr) wiederum in Stuttgart statt. Drei Siege sind für den Gewinn der deutschen Volleyball-Meisterschaft notwendig.