Drei Südwest-Tipper bekommen je mehr als 1,2 Millionen Euro

Gleich drei Lotto-Sechser im S├╝dwesten: Wie die Lotto-Gesellschaft am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, gewannen Tipper aus dem n├Ârdlichen Kreis Karlsruhe, dem Rhein-Neckar-Kreis und aus Kirchheim unter Teck jeweils mehr als 1,2 Millionen Euro. Damit r├Ąumten sie bundesweit alle Sechser bei der Ziehung vom Mittwoch ab. Die drei Gl├╝ckspilze tippten die Gewinnzahlen 3, 4, 11, 31, 41 und 49. Lediglich die Superzahl 2 fehlte zum Jackpot-Gewinn. Die drei erhalten laut Lotto-Gesellschaft steuerfrei jeweils genau 1 269 837,60 Euro. Die Wahrscheinlichkeit f├╝r jeden einzelnen Volltreffer habe bei 1 zu 15,5 Millionen gelegen.

Die Tipperinnen oder Tipper aus dem n├Ârdlichen Kreis Karlsruhe und aus Kirchheim unter Teck sind Lotto Baden-W├╝rttemberg noch nicht bekannt. Sie gaben ihre Spielscheine anonym in Lotto-Annahmestellen ab. Zum Abruf des Millionen-Gewinns m├╝ssen sie die Spielquittung vorweisen - in jeder Annahmestelle in Baden-W├╝rttemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale. Der Gewinner aus dem s├╝dlichen Rhein-Neckar-Kreis gab seinen Tipp mit Kundenkarte ab; er bekommt das Geld in den n├Ąchsten Tagen automatisch ├╝berwiesen.