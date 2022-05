Lehrerverbände sehen Vorschlag zur Entlastung skeptisch

Lehrerverb├Ąnde in Baden-W├╝rttemberg stehen dem j├╝ngsten Vorschlag der Gr├╝nen-Fraktion zur Entlastung von Lehrkr├Ąften mit Skepsis entgegen. Die Idee, Lehrkr├Ąfte von nicht-p├Ądagogischen Aufgaben zu befreien, finde man prinzipiell gut, teilte Gerhard Brand, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), am Montag in Stuttgart mit.

Brand forderte, die vorgeschlagenen Personengruppen d├╝rften dann aber keine unterrichtlichen T├Ątigkeiten ├╝bernehmen, auch nicht in Vertretung. Zudem m├╝ssten alle Personen, die an einer Schule mit Kindern arbeiteten, eine p├Ądagogische Grundqualifikation erhalten. Die geplante Entlastung darf aus Sicht von Brand auch nicht dazu f├╝hren, nicht-besetzte Lehrerstellen zu ersetzen.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ging am Montag auf Distanz zu dem Vorschlag. W├Ąhrend die Zahl der Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler steige und neue Projekte wie der Ganztagsausbau anst├╝nden, wollten die Gr├╝nen vorhandene Ressourcen umlenken statt mutig zu investieren, teilte die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein mit. Jeder, der den Alltag in den Klassenzimmern kenne, wisse, dass dies nicht funktionieren werde. "Zum Nulltarif wird es in den 4500 Schulen in Baden-W├╝rttemberg keinen weiteren Ganztagsausbau, keine Inklusion und keine bessere Qualit├Ąt geben", sagte Stein.