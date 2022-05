Landwirte im Südwesten beklagen viele Schäden durch Krähen

KrĂ€hen bereiten den Landwirten in Baden-WĂŒrttemberg große Sorgen. Im vergangenen Jahr wurden im SĂŒdwesten 166 SchĂ€den durch Saat- und RabenkrĂ€hen gemeldet, wie der Landesbauernverband am Dienstag in einem Schadensbericht mitteilte. "Die Beschwerden unserer Bauern hĂ€ufen sich und die SchĂ€den sind teils massiv", erklĂ€rte JĂŒrgen Maurer vom Landesbauernverband.