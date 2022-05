Finanzminister Bayaz will bei Corona-Hilfen sparen

Finanzminister Danyal Bayaz (Gr├╝ne) will bei den Corona-Hilfen sparen. Mit Blick auf die bevorstehenden Haushaltsberatungen f├╝r 2023/24 sagte er dem "Reutlinger General-Anzeiger" (GEA): "Wir m├Âchten ├╝berpr├╝fen, ob die Corona-Hilfsprogramme zielgenau ankommen und gegebenenfalls nachjustieren. Wir werden nach zwei Jahren Pandemie auch nicht alle Corona-Hilfen weiterlaufen lassen. Auch bei zus├Ątzlichen Stellen sollten wir zur├╝ckhaltend sein."

In dem Gespr├Ąch lies er demnach auch erkennen, wo er trotz eines Finanzlochs im Haushalt nicht k├╝rzen will. "Ich denke, dass dem Bildungsbereich eine besondere Bedeutung zukommt. Auch der Klimaschutz muss meiner Ansicht nach eine zentrale Rolle spielen. Wobei es da nicht allein um Klima- und Energiefragen geht, sondern auch darum, unsere Wettbewerbsf├Ąhigkeit zu st├Ąrken." Die Finanzlage des Landes ist angesichts eines strukturellen Defizits von 5,4 Milliarden Euro f├╝r 2023 und 2024 angespannt. Dennoch will Bayaz keinen Sparhaushalt anpeilen.