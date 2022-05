GFT Technologies hebt nach starkem Quartal Jahresziele an

Der auf Software für die Finanzbranche spezialisierte Anbieter GFT Technologies hat von der fortschreitenden Digitalisierung profitiert. Das Unternehmen sehe besonders starkes Wachstum in der Region Amerika und Asien, teilte Finanzvorstand Jochen Ruetz am Donnerstag in Stuttgart mit.