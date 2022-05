"Stunde der Gartenvögel": Eine Stunde lang Vogelzählen

Die Aktion finde bereits zum 18. Mal statt. An den Ergebnissen lassen sich Trends bei den BestĂ€nden einzelner Arten ablesen. So habe sich etwa der Bestand des Hausrotschwanzes im SĂŒdwesten seit dem Start der Aktion halbiert.

Mitmachen kann bei der Aktion nach Angaben der NaturschutzverbĂ€nde jeder. DafĂŒr mĂŒssen in dem Beobachtungszeitraum nur eine Stunde lang die Vögel im Garten, am Balkon, vor dem Fenster oder im Park gezĂ€hlt und die jeweils höchste Anzahl einer Art, die zeitgleich zu beobachten ist, gemeldet werden. Das geht per Internet, App, telefonisch oder per Brief.