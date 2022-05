Haupt- und Realschulabschlussprüfungen beginnen am Dienstag

Am Dienstag beginnen in Baden-W├╝rttemberg mit dem Fach Deutsch die schriftlichen Haupt-, Werkreal- und Realschulabschlusspr├╝fungen. Nach Angaben des Kultusministeriums vom Freitag nehmen 44.000 Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler an der Realschulabschlusspr├╝fung teil. Weitere 6000 stehen demnach vor ihrer Werkrealschulabschlusspr├╝fung, rund 23.000 Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler starten in ihre Hauptschulabschlusspr├╝fung.