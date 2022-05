Katholikentag: Reformgruppen fordern Gesprächsbereitschaft

Katholische Reformgruppen erwarten beim Katholikentag in Stuttgart Ende Mai GesprĂ€chsbereitschaft und Signale fĂŒr Erneuerungen. "Was fehlt, sind Taten. Es muss sich endlich was tun, und zwar sichtbar. Und das werden wir in Stuttgart laut einfordern", sagte Mechthild Exner-Herforth von der Initiative Maria 2.0 am Freitag bei einer Pressekonferenz.