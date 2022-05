Starke Nachfrage nach 9-Euro-Tickets in Stuttgart

Stuttgart: 9-Euro-Tickets seit einer Woche erh├Ąltlich

Die Stuttgarter Anbieter geh├Ârten zu den ersten in ganz Deutschland, die mit dem Verkauf starteten. Bereits seit vergangenen Freitag sind sie in den Apps erh├Ąltlich ÔÇô also schon weit vor der endg├╝ltigen Entscheidung. Diesen Zeitraum habe man bewusst so gew├Ąhlt, damit der Ansturm entzerrt werde, begr├╝ndet die SSB-Sprecherin. Der stetige Absatz best├Ątige die Entscheidung: "Das scheinen die Fahrg├Ąste auch anzunehmen. Der Vorverkauf wird rege genutzt", sagt sie.