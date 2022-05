Stuttgarter Kickers dank Torwart Castellucci im DFB-Pokal

Die Fu├čballer der Stuttgarter Kickers haben den favorisierten Regionalligisten SSV Ulm im Finale des w├╝rttembergischen Landespokals entthront und sich dadurch f├╝r den DFB-Pokal qualifiziert. Die Ulmer schafften es in ├ťberzahl nicht, die Partie am Samstag fr├╝hzeitig zu entscheiden und unterlagen mit 4:5 (0:0, 0:0, 0:0) im Elfmeterschie├čen. Zuvor hatte der SSV vier Mal nacheinander den triumphiert.

In der 99. Minute flog Stuttgarts Mohamed Baroudi nach einer T├Ątlichkeit vom Feld. Daraus konnte Ulm in der Verl├Ąngerung gegen den Oberligisten jedoch kein Kapital schlagen und im Elfmeterschie├čen verschoss Adrian Beck vor 7700 Zuschauern den entscheidenden Versuch. Er scheiterte an Kickers-Schlussmann Ramon Castellucci.