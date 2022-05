Wunschpraktika für Berufswahl im Internet aussuchen

Baden-W├╝rttemberg geht neue Wege bei der Vermittlung von Sch├╝lerpraktika in Betrieben. Erstmals starten in den Pfingstferien die Praktikumswochen, in denen junge Leute ab 15 Jahre bei mehreren eint├Ągige Hospitationen unterschiedliche Betriebe und Berufsfelder kennenlernen k├Ânnen, wie das Wirtschaftsministerium in Stuttgart mitteilte. Organisiert wird dies ├╝ber eine Online-Plattform, bei denen die Betriebe ihre Angebote einstellen. Bislang nutzten bereits ├╝ber 1150 Unternehmen die M├Âglichkeit.