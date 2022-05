Gericht: Kirchenkritiker dürfen Fahrzeug aufstellen

Kirchenkritiker d├╝rfen nach einem Gerichtsbeschluss beim Katholikentag in Stuttgart ein Fahrzeug mit Spr├╝chen wie "Kirchenstaat? Nein danke" aufstellen. Der baden-w├╝rttembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hob am Freitag einen erstinstanzlichen Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart teilweise auf. Das beschriftete Promotionsfahrzeug sei ein zul├Ąssiges Ausdrucksmittel der angemeldeten Versammlung, entschied das Gericht.