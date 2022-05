Immer mehr Straftäter werden auf freien Fuß gesetzt

Wie viele davon in den nĂ€chsten Wochen oder Monaten tatsĂ€chlich auf freien Fuß kommen könnten, kann das Sozialministerium nicht sagen: "Das hĂ€ngt davon ab, wie viele dieser Inhaftierten einen Antrag auf Freilassung wegen ĂŒberlanger Organisationshaftdauer stellen und wie dieser dann gerichtlich im Sinne des Antrags entschieden wird." Den AntrĂ€gen wird laut Ministerium von den zustĂ€ndigen Gerichten in der Mehrzahl der FĂ€lle entsprochen.

Im SĂŒdwesten gibt es acht Zentren fĂŒr Psychiatrie mit 1000 Betten im Maßregelvollzug, die zu 130 Prozent belegt sind. Betten in Containern, GemeinschaftsrĂ€umen und GĂ€ngen machen das möglich. LĂŒcken schließen will das Land mit einem Neubau in SchwĂ€bisch Hall (120 PlĂ€tze), einer neuen Forensik (70 PlĂ€tze) am einzigen Zentrum fĂŒr Psychiatrie (ZfP) in Winnenden, das dieses Angebot bislang nicht hat, sowie mit dem Ausbau der ZfP in Calw und Wiesloch (je 50 PlĂ€tze).