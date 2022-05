Bundesweit höchste und niedrigste Temperatur im Südwesten

Sowohl die bundesweit h├Âchste als auch die niedrigste Temperatur ist in diesem Fr├╝hling in Baden-W├╝rttemberg gemessen worden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, war es am 4. April in Me├čstetten auf der Schw├Ąbischen Alb minus 14,6 Grad kalt - der tiefste Fr├╝hlingswert in ganz Deutschland. In Ohlsbach, nord├Âstlich von Freiburg, sei dagegen am 20. Mai mit 33,7 Grad die bundesweit h├Âchste Temperatur gemessen worden.