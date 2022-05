Statistiker mit Rücklauf bei Wohnungszählung zufrieden

Das Statistische Landesamt zieht eine positive Zwischenbilanz f├╝r die im Zuge des Zensus laufende Geb├Ąude- und Wohnungsz├Ąhlung. Bei bislang 2,4 Millionen versendeten Anschreiben seien ├╝ber 1,1 Millionen Online-Formulare zur├╝ckgeschickt worden. "Diese Antwortquote von 47 Prozent ist mehr als erwartet - wir sind gl├╝cklich dar├╝ber", sagte der Zensus-Experte der Beh├Ârde, Alexander Grund, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Der hohe R├╝cklauf in kurzer Zeit zeige eine gro├če Akzeptanz des seit Mitte Mai laufenden Zensus in der Bev├Âlkerung.