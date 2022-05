Strobl holt sich Rückendeckung von Medienanwalt Schertz

Mit der Aff├Ąre rund um Innenminister Thomas Strobl und ein von ihm durchgestochenes Anwaltsschreiben hat sich nun auch einer der bekanntesten Medienanw├Ąlte Deutschlands besch├Ąftigt. Man habe eine rechtliche Expertise von Christian Schertz eingeholt, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Schertz, der eine Honorarprofessur f├╝r Presse-, Pers├Ânlichkeits- und Medienrecht an der Technischen Universit├Ąt Dresden bekleide, habe ein Gutachten erstellt. "Er beleuchtet darin den Vorgang ganzheitlich und in all seinen Facetten." Schertz sollte seine Ergebnisse noch am Dienstag vorstellen - genau an dem Tag, an dem SPD und FDP in ihren Fraktionssitzungen einen Untersuchungsausschuss gegen Strobl auf den Weg bringen wollen.