Es zwitschern wieder mehr Nachtigallen in Parks und Gärten

Nachtigallen haben zuletzt wieder deutlich hĂ€ufiger in baden-wĂŒrttembergischen GĂ€rten gezwitschert als zuvor. Bei der regelmĂ€ĂŸigen VogelzĂ€hlaktion "Stunde der Gartenvögel" sei der Singvogel zwar nur 139 Mal gesichtet worden, das sei aber ein Zuwachs von satten 147 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Dienstag in Stuttgart mit. Wie jedes Jahr hat der Haussperling - auch als Spatz bekannt - bei der ZĂ€hlaktion in Parks und GĂ€rten seine Artgenossen ĂŒberflĂŒgelt. Er war Mitte Mai der am hĂ€ufigsten gesichtete Vogel, im Schnitt waren pro Garten 5,94 Haussperlinge zu sehen. Es folgten Amsel, Kohlmeise und Star.