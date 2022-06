Depressionen können Herzinfarkt wie Übergewicht auslösen

Jeder oder jede sechste Besch├Ąftigte in Baden-W├╝rttemberg hat ein erh├Âhtes Herzinfarkt-Risiko, weil er oder sie zum Beispiel an Depressionen leidet, Angst hat oder gestresst ist. Umgerechnet habe fast eine Million Menschen in Baden-W├╝rttemberg mindestens einen psychischen Risikofaktor f├╝r Herz-Kreislauf-Erkrankungen, teilte die DAK-Gesundheit auf Grundlage ihres Gesundheitsreports 2022 mit. Weitere Faktoren seien zum Beispiel Rauchen, Bluthochdruck oder starkes ├ťbergewicht. Laut Krankenkasse sterben jedes Jahr rund 27.000 Menschen in Baden-W├╝rttemberg an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.