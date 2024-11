Weltweit investieren, Risiken minimieren Warum globale Aktien in jedes Portfolio gehören sollten

Investieren über die Landesgrenzen hinaus und nutzen Sie so Renditechancen. (Quelle: Getty Images)

Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre Geldanlagen wirklich das Beste aus den Weltmärkten herausholen? Viele setzen nur auf heimische Märkte – und übersehen dabei die Chancen, die andere Regionen bieten. Mit globalen Aktien streuen Sie Ihr Risiko und sichern sich Wachstumschancen rund um den Globus. Klingt kompliziert? Ist es nicht! Besonders mit globalen Aktien-ETFs können Sie einfach, günstig und effektiv weltweit investieren. Lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie.

Globale Aktien-ETFs bieten Ihnen die Möglichkeit, in Unternehmen auf der ganzen Welt zu investieren – und das mit nur einem einzigen Finanzprodukt. Statt sich auf einen bestimmten Markt wie Deutschland oder die USA zu beschränken, decken diese ETFs gleich mehrere Länder und Regionen ab. Ein Beispiel dafür ist der MSCI World Index, der über 1500 Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen enthält¹, oder breitere Indizes, die auch Schwellenländer einschließen. So können Sie in verschiedene Länder, Branchen und Währungen auf der ganzen Welt investieren. Globale Aktien-ETFs können ein hervorragendes Werkzeug sein, um eine starke Basis für ein breit gestreutes und zukunftsorientiertes Portfolio zu schaffen.

Für jede Anlagestrategie die passende Lösung

Die Welt der ETFs bietet Ihnen eine beeindruckende Vielfalt, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Portfolio gezielt nach Ihren individuellen Präferenzen und Zielen auszurichten. Ob Diversifikation in Industrieländern, nachhaltige Investments oder das Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen in aufstrebenden Märkten – für nahezu jedes Anlageziel gibt es passende ETF-Lösungen.

Diversifizierung in Industrieländern

Für Anleger, die in etablierte Märkte investieren möchten, bietet beispielsweise der Amundi MSCI World UCITS ETF Acc (ISIN IE000BI8OT95) eine gute Lösung. Der ETF bietet Ihnen die Möglichkeit, in mehr als 1.600 Unternehmen aus 23 Industrieländern zu investieren. Zu den enthaltenen Unternehmen gehören beispielsweise Technologie-Giganten aus den USA, Automobilhersteller aus Deutschland und führende Pharmaunternehmen aus Japan. Durch die Anlage in diesen ETF können Sie von der Stabilität und den Wachstumschancen führender Volkswirtschaften profitieren.

Typ ISIN Letzter Kurs Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World UCITS ETF ETF ETF IE000BI8OT95 131,98

Diversifikation in Industrieländern mit ESG-Fokus

Wenn Sie Wert auf Nachhaltigkeit legen, kann beispielsweise der Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (ISIN IE0001GSQ2O9) eine passende Option für Sie sein. Dieser ETF wählt aus und gewichtet Titel nach ESG-Kriterien und EU-Richtlinien zum Klimaschutz. Gleichzeitig bietet er eine breite Streuung über internationale Märkte, sodass Anleger Nachhaltigkeit und Diversifikation in einem Produkt vereinen können.

Typ ISIN Letzter Kurs Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF ETF ETF IE0001GSQ2O9 525,50

Wachstumspotenziale in aufstrebenden Märkten

Wer die Chancen in Schwellenländern nutzen möchte, findet im Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (ISIN IE0003XJA0J9) eine passende Lösung. Dieser ETF investiert sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer, was eine breite Streuung und die Chance bietet, von dynamischen Wachstumsmärkten zu profitieren. Während Länder wie die USA oder Europa Stabilität bringen, ermöglichen Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien überdurchschnittliche Wachstumsraten. Mit einem solchen ETF können Anleger beide Welten kombinieren und langfristig von der Entwicklung der globalen Wirtschaft profitieren.

Typ ISIN Letzter Kurs Amundi ETF ICAV - Amundi Prime All Country World UCITS ETF ETF ETF IE0003XJA0J9 10,29

Welche Vorteile bieten globale Aktien-ETFs?

ETFs, die in die Welt investieren, bringen eine Vielzahl von Vorteilen mit sich, die sie zu einem stabilen Kernbaustein für Ihr Portfolio machen können:

1. Diversifikation: Risiken reduzieren durch eine breite Streuung

Eine der größten Stärken globaler Aktien-ETFs ist ihre Diversifikation. Anstatt das Risiko auf wenige heimische Unternehmen oder eine einzige Region zu konzentrieren, streuen diese ETFs Ihr Investment über zahlreiche Länder und Branchen.

Schwächelt beispielsweise ein Markt – etwa die deutsche Wirtschaft –, können andere Märkte, wie die USA oder asiatische Länder, diese Verluste ausgleichen. Das reduziert Schwankungen und schützt Ihr Portfolio vor größeren Einbrüchen.

2. Kostengünstiges Investment

Ein wesentlicher Vorteil von ETFs sind ihre geringen Kosten. Im Gegensatz zu aktiv gemanagten Fonds, bei denen ein Fondsmanager Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Anlagen trifft, werden ETFs passiv verwaltet. Das bedeutet, sie bilden lediglich einen Index nach, wodurch die hohen Kosten für aktives Management entfallen. Die niedrigeren Verwaltungsgebühren sorgen zusätzlich dafür, dass mehr von Ihrem investierten Geld tatsächlich für Sie arbeitet – ein entscheidender Vorteil, insbesondere für langfristige Anlagen.

3. Flexibilität und Einfachheit

Globale Aktien-ETFs sind einfach zu handeln. Sie können diese Produkte genauso kaufen und verkaufen wie einzelne Aktien – direkt über die Börse. Egal, ob Sie regelmäßig investieren möchten (zum Beispiel über einen Sparplan) oder einmalig, ein globaler ETF passt sich Ihren Bedürfnissen an.

4. Ideal für eine langfristige Anlagestrategie

Globale Aktien-ETFs können eine gute Wahl sein, wenn Sie langfristig investieren wollen. Historische Daten zeigen, dass breit gestreute Aktienindizes über längere Zeiträume hinweg positive Renditen erzielen, selbst wenn es kurzfristig zu Schwankungen kommt. Diese Eigenschaft macht globale ETFs zu einer stabilen Kernanlage für jedes Portfolio. Hätten Sie beispielsweise vor 20 Jahren angefangen, monatlich 100 Euro in einen breit gestreuten Welt-ETF zu investieren, hätten Sie trotz Krisen wie der Finanzkrise 2008 oder der Corona-Pandemie, Ihr Vermögen kontinuierlich aufbauen können. Die langfristige Ausrichtung und die breite Streuung können globale Aktien-ETFs zu einer zuverlässigen Grundlage machen, um von der globalen Wirtschaft zu profitieren.

Risiken: Bitte beachten Sie, dass Ihr eingesetztes Kapital Risiken unterliegt. Die Investition in Fonds birgt Risiken, insbesondere das Risiko eines Kapitalverlusts. Der Wert einer Anlage unterliegt Marktschwankungen und kann infolgedessen sinken oder steigen. Demnach können Fondszeichner einen Teil oder die gesamte Anfangsinvestition verlieren.

Eine starke Basis für Ihr Portfolio

Globale Aktien-ETFs sind eine ideale Grundlage für ein ausgewogenes und langfristiges Anlageportfolio. Mit minimalem Aufwand ermöglichen sie Ihnen, von der Entwicklung der Weltwirtschaft zu profitieren und das Risiko durch breite Streuung über Länder, Branchen und Unternehmen zu minimieren.

Langfristig überzeugen globale Aktien-ETFs durch ihre Stabilität und Wachstumsaussichten. Wer regelmäßig investiert, beispielsweise über einen Sparplan, kann selbst in Krisenzeiten sein Vermögen stetig ausbauen. Gleichzeitig bieten nachhaltige Varianten die Möglichkeit, gesellschaftliche Verantwortung und Rendite miteinander zu verbinden.

Ob als Einstieg in die Welt der Geldanlage oder zur Ergänzung eines bestehenden Portfolios: Globale Aktien-ETFs gehören in jede Anlagestrategie. Sie bieten eine solide Basis, um finanzielle Ziele zu erreichen, und machen es einfach, Chancen auf den internationalen Märkten zu nutzen.

Mehr zum Thema

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München erstellt.