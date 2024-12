Starke Bewegungen am Aktienmarkt Börsenrausch nach der US-Wahl: Was deutsche Anleger jetzt tun können

Frischer Wind für die Aktienmärkte: Der Regierungswechsel bietet Anlegern jede Menge Potenzial. (Quelle: FeelPic)

America First. Der US-Aktienmarkt hat euphorisch auf die Wahl des neuen Präsidenten reagiert und sich direkt mit Rekordkursen bedankt. Sollten auch deutsche Anleger ihr Portfolio stärker auf die USA ausrichten?

Der größte Aktienmarkt der Welt hat hohe Erwartungen an die Renditen der nächsten vier Jahre. Allein in den 24 Stunden nach der Wahl Donald Trumps stieg der Dow Jones-Index um 3,57 Prozent und erreichte mit 43.778 Punkten einen neuen Höchststand. Auch der S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq stellten neue Rekorde auf¹.

Die Börsenwelt liebt amerikanische Erfolgsgeschichten

Am amerikanischen Aktienmarkt wurden schon zahlreiche Cinderella-Stories Wirklichkeit. Eine der jüngsten schrieb Chiphersteller Nvidia. Vor rund zwei Jahren war das Unternehmen mit seinen Highend-Grafikkarten eigentlich nur Computerspielern bekannt. Mit dem KI-Boom rund um ChatGPT erwachte ein komplett neuer Markt und Nvidia wurde zu seinem strahlendsten Stern. Die Chips des Unternehmens gelten noch heute als eine der effizientesten Möglichkeiten, die hohen Ansprüche der immer leistungshungrigeren KI-Lösungen zu versorgen.

Vor zwei Jahren kostete eine Aktie des Unternehmens rund 15 Euro, heute sind es 134 Euro (Stand: 19.11.24). Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 3 Billionen US-Dollar ist Nvidia eines der drei wertvollsten Unternehmen der Welt².

Nicht nur die amerikanische Wirtschaft profitierte vom KI-Boom. Rund um den Globus stiegen die Kurse von Zulieferern, Fertigungspartnern oder Unternehmen, die durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz noch effizienter arbeiten konnten.

589 US-Aktien sind besser als eine

"Hätte ich Nvidia mal bei 15 Euro gekauft", werden einige jetzt vielleicht denken. Seien wir ehrlich: Aus heutiger Sicht scheint die Entscheidung lukrativ, aber nur die Wenigsten wären damals das große Risiko eingegangen.

Auch 2024 kann niemand die Entwicklungen in den USA vorhersagen. Die Vorzeichen stehen allerdings gut. Mit dem Wechsel in der Regierung wird es zahlreiche Entscheidungen geben, die der amerikanischen Wirtschaft gut tun könnten. Investoren, die jetzt an den US-Boom der nächsten Jahre glauben, sollten sich daher mit einem USA ETF wie dem Amundi MSCI USA UCITS ETF (ISIN: IE000FSN19U2) breit aufstellen.

Typ ISIN Letzter Kurs Ausschüttend AMUNDI ETF ICAV - Amundi MSCI USA UCITS ETF ETF ETF IE000FSN19U2 37,06 Nein

Der ETF setzt sich aus 589 mittleren und großen Unternehmen aus den USA zusammen (Stand: 5.12.24). Das Ziel ist eine möglichst genaue Abbildung der wirtschaftlichen Leistung und Entwicklung in den USA. Weitere Informationen zum Index finden Sie auf www.msci.com.

Das sind die größten Positionen im Amundi MSCI USA UCITS ETF (Stand 5.12.):

APPLE: 6,91 %

6,91 % NVIDIA: 6,65 %

6,65 % MICROSOFT: 5,85 %

5,85 % AMAZON.COM: 3,90 %

3,90 % META PLATFORMS: 2,49 %

2,49 % TESLA: 1,99 %

1,99 % ALPHABET A (Google): 1,89 %

1,89 % ALPHABET C (Google): 1,64 %

1,64 % BROADCOM: 1,41 %

1,41 % JPMORGAN: 1,31 %

Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet und Tesla – Diese Unternehmen sind als die "Glorreichen 7 des Aktienmarkts" bekannt. Sie sind die wertvollsten Unternehmen der Welt und bilden auch im Amundi MSCI USA UCITS ETF (ISIN: IE000FSN19U2) einen wichtigen Anteil. Sie erhalten Unterstützung von 586 weiteren amerikanischen Unternehmen.

Seit Jahresanfang konnte der Amundi MSCI USA um 26,27 Prozent zulegen. (Stand: 14.11.) Quelle: Amundi

Der Amundi MSCI USA UCITS ETF setzt zu fast einem Drittel auf Titel aus dem aufstrebenden Sektor der Informationstechnologie. Weitere Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen oder Industrie sorgen für eine breite Investitionsstreuung.

Und wenn die amerikanische Wirtschaft schwächelt?

Ebenfalls von Amundi gibt es mit dem Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (ISIN: IE00085PWS28) das Gegenstück zum oben erwähnten US-UCITS-ETF. Hier gibt es fast alles – nur keine amerikanischen Unternehmen. Insgesamt sind 22 Industrienationen der ganzen Welt hier vertreten. Wer nicht an die führende Rolle der USA in den nächsten Jahren glaubt oder die Risiken eines zu regionalen Investments vermeiden möchte, findet mit dem ETF auf den MSCI World Ex USA den richtigen Partner.

Typ ISIN Letzter Kurs Ausschüttend Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World ex USA UCITS ETF ETF ETF IE00085PWS28 9,34 Nein

Mit insgesamt 807 Unternehmen (Stand: 5.12.24) ist der Index breiter aufgestellt als der USA-UCITS-ETF. Die Top-10-Unternehmen sind mit wesentlich kleineren Anteilen vertreten als beim amerikanischen Gegenstück.

Die größte Position nimmt Novo Nordisk ein. Das dänische Unternehmen wurde als Hersteller der Abnehmspritze Ozempic bekannt, die weltweit einen riesigen Hype auslöste. Ein weiteres Highlight in den Top 10 ist der deutsche Software-Riese SAP. In den vergangenen 12 Monaten konnte die Aktie des Unternehmens um rund 56 Prozent zulegen.

Das sind die größten Positionen im Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Stand 5.12.24.):

NOVO NORDISK: 1,85 %

1,85 % ASML HOLDING: 1,51 %

1,51 % SAP SE: 1,40 %

1,40 % NESTLE: 1,19 %

1,19 % ASTRAZENECA: 1,10 %

1,10 % ROCHE HOLDING: 1,08 %

1,08 % NOVARTIS: 1,06 %

1,06 % SHELL: 1,04 %

1,04 % TOYOTA: 0,95 %

0,95 % Royal Bank of Canada: 0,95 %

Bei der Zusammensetzung nach Branchen fällt auf, dass der Anteil an Unternehmen der Informationstechnologie mit 8,98 Prozent viel niedriger ausfällt als beim Amundi MSCI USA UCITS ETF. Mit einem Anteil von 23,62 Prozent liegen Finanzdienstleistungen vorn. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen. (Stand 5.12.24)

Fazit: Justierbares USA-Investment für jeden Anlegertyp

Und welcher ETF ist der bessere? Wie immer, Sie ahnen es, bleibt uns dieser Ausblick in die Zukunft verwehrt. Anleger können und sollten ihre eigene These aufstellen. Glauben sie an eine weiter steigende US-Wirtschaft? Oder werden zur Abwechslung jetzt die anderen Industrienationen besser performen?

Mit der Verteilung des Investments auf den Amundi MSCI USA UCITS ETF (ISIN: IE000FSN19U2) und den Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (ISIN: IE00085PWS28) können Anleger steuern, wie sehr sie an die Zukunft welcher Märkte glauben. Die beiden ETFs sind keine Konkurrenten. Im Gegenteil: Sie ergänzen sich und geben gemeinsam noch mehr Möglichkeiten, als Anleger an der Entwicklung der Weltmärkte teilzuhaben.

Tatsächlich gibt es eine gute Chance, dass beide ETFs in den nächsten Jahren ordentliche Renditen erwirtschaften werden. Trotzdem dürfen Anleger nicht vergessen: Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Daher erhalten Anleger das ursprünglich angelegte Kapital möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die Wertentwicklung der Produkte wird nicht garantiert. Die ETFs sind Veränderungen in den Volatilitätsmustern der für den zugrundeliegenden Index relevanten Märkte ausgesetzt. Der Wert der ETFs kann sich rasch und unvorhersehbar ändern und möglicherweise in erheblichem Umfang steigen oder fallen.

Beide ETFs stammen vom größten europäischen ETF-Anbieter Amundi³. Anleger finden hier mehr als 300 günstige ETFs, die nach unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten zusammengefasst sind.

