Warum moderne Kassensysteme mehr können müssen

Hybride Geschäftsmodelle im Aufwind

Was früher klar getrennt war – Gastronomie oder Einzelhandel, Online oder Offline – verschwimmt zunehmend. Ein Café verkauft heute nicht nur Kaffee, sondern auch Röstmaschinen, Werbeartikel oder bietet Barista-Workshops an. Ein Friseursalon betreibt zusätzlich einen Online-Shop für Pflegeprodukte und verkauft Gutscheine über Instagram. In Hotels entstehen kuratierte Pop-up-Stores, in denen lokale Produkte direkt im Foyer gekauft werden können. Diese Verschmelzung von Service und Produkt, von physischem und digitalem Handel, erfordert neue Lösungen am Point of Sale.