Deshalb ist dieser Fonds 100-prozentig grün

Nachhaltig und renditeträchtig, das geht doch gar nicht. Doch, das geht sehr wohl und dies sogar mit Auszeichnung. Denn ÖKOWORLD beweist, dass sein ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Fonds mehr ist als nur grüner Schein: Von Stiftung Warentest mit der Bestnote ausgezeichnet, gehört der Fonds von ÖKOWORLD zu den wenigen wirklich grünen Fonds auf den Finanzmärkten – ohne Wenn und Aber. Doch wie ist das möglich, wie kann ein Fonds unter 934 vermeintlich nachhaltigen Fonds so herausstechen? Was machen die Finanzexpertinnen und Finanzexperten von ÖKOWORLD anders und vor allem richtig?

Ein Anliegen, dem sich der Finanzexperte ÖKOWORLD bereits seit seiner Gründung 1975 verschrieben hat. Für den ausgezeichneten Anbieter "dunkelgrüner" Investmentfonds und der ebenfalls "dunkelgrünen" KLIMARENTE stehen Transparenz und Klarheit an oberster Stelle. Denn bei seinen Fonds ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Floskel, sondern steckt auch tief verankert in der DNA.

Grün, grüner, ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC wurde bereits 1996 aufgelegt und ist einer der ältesten und bekanntesten Nachhaltigkeitsfonds, der auf eine langjährige, erfolgreiche Historie zurückschauen kann. Der Fonds investiert global in ausgewählte Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen, sozialen, ethischen und fundamentalen Aspekten führend sind sowie die größten Ertragsaussichten besitzen.

"Als Vater von zwei Kindern weiß ich, warum ich hier [ÖKOWORLD] arbeite und was ich bezwecken möchte. Das ist jetzt nicht nur ein gesellschaftliches Ziel, sondern auch ein ganz persönliches. Ich möchte eine lebenswerte Welt auch für meine Kinder hinterlassen, also für die nächsten Generationen", macht Torsten Müller, Vorstand ÖKOWORLD AG, deutlich. Damit Sie sich zu 100 % darauf verlassen können, dass auch wirklich drin ist, was draufsteht, verfügt das umweltbewusste Unternehmen über einen zweistufigen und streng getrennten Investmentprozess. So bietet Ihnen ÖKOWORLD nicht nur die nötige Sicherheit, sondern vor allem Transparenz – für eine nachhaltige Geldanlage.

Sicherheit durch eine strikte Trennung

So werden Unternehmen, welche in den folgenden Bereichen tätig sind, von vorneherein ausgeschlossen:

Durch diesen Investmentprozess ist es ÖKOWORLD möglich, Ihnen Investmentfonds zu bieten, in denen Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen – ohne dass es zu Interessenkonflikten kommen kann. Der Prozess ist durchdacht und gut strukturiert und strebt sowohl ethische als auch finanzielle Renditen an. Durch die Kombination strenger Kriterien, unabhängiger Research-Teams und aktiven Fondsmanagements bietet ÖKOWORLD Ihnen eine attraktive und vertrauenswürdige Möglichkeit, in nachhaltige Unternehmen zu investieren. So können sie sicher sein, dass Ihre Investitionen auch wirklich in jeder Hinsicht grün sind.