Anzeige Geldanlage und Vorsorge Investieren Sie jetzt Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft 05.03.2024 Lesedauer: 4 Min. Finanzielle Sicherheit ist wichtig – investieren Sie deshalb jetzt in und für Ihre Zukunft. (Quelle: Getty Images) News folgen

Wissen Sie, was Sie zukünftig in finanzieller Hinsicht erwarten wird? Können Sie sicher sein, dass Sie Ihren Lebensstandard auch noch in 10, 20 oder 30 Jahren aufrechterhalten können? Um mehr Licht in eine ungewisse finanzielle Zukunft zu bringen, sollten Sie schon heute damit anfangen, nachhaltig zu investieren. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Für die Zukunftsplanung sind finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit wesentliche Bestandteile. Insbesondere in einer Zeit, in der traditionelle Altersvorsorgesysteme nicht mehr das bieten, was sie einst versprachen, ist es von entscheidender Bedeutung, frühzeitig vorzusorgen. Doch wie können wir sicherstellen, dass unsere Investitionen nicht nur finanziell nachhaltig wirken, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Welt haben?

Je früher Sie anfangen, desto nachhaltiger Ihr Investment

Eine Investitionsstrategie so früh wie möglich zu beginnen, bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Einer der wichtigsten ist der Zeitfaktor. Denn je früher Sie mit dem Anlegen beginnen, desto mehr Zeit haben Ihre Investitionen, um zu wachsen. Und das Ganze funktioniert auch mit kleinen Beträgen. So baut man sich eine zusätzliche eigene Rente neben der staatlichen Vorsorge auf.

Vorteile eines langfristigen Investments:

1. Solide Basis aufbauen: Frühzeitiges Investieren ermöglicht es Ihnen, eine stabile finanzielle Basis aufzubauen, die Ihnen in späteren Lebensphasen Sicherheit und Flexibilität bieten kann. Sie können langfristige Ziele und große Ausgaben – beispielsweise die langersehnte Traumreise oder die Ausbildung Ihrer Kinder - oder den Ruhestand besser planen und erreichen.

2. Zinseszinseffekt nutzen: Der Zinseszinseffekt sorgt dafür, dass Sie nicht nur eine Rendite auf Ihr ursprüngliches Kapital erhalten, sondern auch auf die bereits erhaltenen Zinsen und sonstigen Erträge. Das führt dazu, dass Ihr Geld mit der Zeit exponentiell wächst, auch wenn Sie keine zusätzlichen Einzahlungen tätigen. Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Je länger Sie investieren, desto mehr wächst es mit einem Sparplan, der Ihnen und dem Klima hilft – also eine Klimarente.

3. Risiko reduzieren: Durch eine langfristige Anlagestrategie können Sie das Risiko von kurzfristigen Verlusten minimieren bzw. sind diese weniger relevant. Durch regelmäßige Investitionen über einen längeren Zeitraum hinweg glätten Sie die Auswirkungen von Marktschwankungen und verbessern die Chancen.

4. Beruhigendes Gefühl der Sicherheit: Geld macht nicht unbedingt glücklicher, aber es zu haben beruhigt – so ist es auch, wenn Sie sich rechtzeitig um die Vorsorge kümmern. Zusätzlich erhalten Sie Gewissheit über Ihr finanzielles Morgen. Sie können sich entspannt auf Ihr Leben konzentrieren und Ihr Geld für sich arbeiten lassen.

Doch wann ist frühzeitig?

Egal, ob Sie 25 oder 55 Jahre alt sind, schon ein Zeitfenster von 10 Jahren ist genug Zeit, um erfolgreich in Ihre Wünsche und Ziele zu investieren. Damit Ihre Investition Sie nicht nur in eine finanzielle, sondern gleichzeitig auch eine ökologisch bessere Zukunft führt, haben Sie die Möglichkeit Ihr Geld in sogenannte grüne Geldanlagen zu investieren.

Nachhaltig investieren

In einer Welt, in der Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung immer wichtiger werden, gewinnen nachhaltige Geldanlagen zunehmend an Bedeutung. Diese Investitionen bieten nicht nur die Chance auf finanzielle Rendite, sondern ermöglichen es Ihnen, Ihre Werte und Überzeugungen zu unterstützen. Bei einer nachhaltigen Anlagestrategie werden die sogenannten ESG-Kriterien berücksichtigt – ESG steht dabei für Environmental, Social und Governance (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Das Ziel besteht darin, in Unternehmen oder Projekte zu investieren, die positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben, während gleichzeitig finanzielle Rendite erzielt wird.

So ermöglicht Ihnen ÖKOWORLD etwa mit seinen Investmentfonds, mit gutem Gewissen in Ihre Zukunft zu investieren. Denn die Investmentfonds des Finanzexperten sind nachweislich nicht nur einfach grün, sondern dunkelgrün. Laut Stiftung Warentest (Finanztest 09/2023) ist in den Fonds von ÖKOWORLD auch drin, was draufsteht: ausschließlich nachhaltig agierende Unternehmen. Wie ÖKOWORLD das schafft? "Durch einen zweistufigen, klar getrennten Investmentprozess stellen wir bei ÖKOWORLD sicher, dass es keine Interessenkonflikte zwischen Ökologie und Ökonomie geben kann", unterstreicht Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD AG.

Die Fonds von ÖKOWORLD konzentrieren sich auf nachhaltige Bereiche wie Wasser, Gesundheit, Ernährung, Bildung und Energieeffizienz. "Durch sie können Anleger und die, die es werden wollen, globalen Entwicklungen folgen und Unternehmen aktiv unterstützen, die sich für ethische, soziale und ökologische Werte einsetzen und diese leben", betont Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD AG. Dagegen werden Unternehmen, die in Bereichen wie Atomkraft, Kohle, Erdöl, Chlorchemie, Gentechnik und Militär tätig sind, kategorisch ausgeschlossen – heute wie morgen. Zudem vermeidet ÖKOWORLD jegliche Form von Diskriminierung und Ausbeutung von Mensch und Natur.

Loading... Embed

Kombiniert man die Nachhaltigkeit in der Anlagestrategie mit der Langfristigkeit, wird daraus eine ganz eigene ökologische, soziale und verantwortungsvolle Rente neben der gesetzlichen Rentenkasse.

Auch hier bietet ÖKOWORLD passende Lösungen an. Damit Sie eine finanziell sorgenfreie Zukunft planen können, hat ÖKOWORLD eine konsequent nachhaltige Anlagestrategie in Form einer fondsgebundenen Rentenversicherung entwickelt. Diese sogenannte KLIMARENTE besteht aus einem Fondsmix, der aus den fünf grünen ÖKOWORLD-Fonds entsteht.

Diese private Form der Altersvorsorge besteht aus einer ethisch-ökologischen Anlageform, die außerdem steuerlich optimiert ist. Die Fondsmanager von ÖKOWORLD schichten zweimal jährlich, sowie im Bedarfsfall das Portfolio der KLIMARENTE um und passen es so aktiv den aktuellen Marktgegebenheiten an. So können Sie sicher sein, dass Ihre Anlagen in guten Händen sind – für eine sorgenfreie und finanziell stabile Zukunft!

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit der ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden erstellt.