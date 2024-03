Mit Vertrauen nachhaltig investieren Grün und gewinnbringend: ÖKOWORLDS Formel für wirklich grüne Anlagen 100 % grün und Renditechancen schließen sich nicht aus – das macht ÖKOWORLD mit seinen Investmentfonds deutlich. (Quelle: Getty Images)

Erinnern Sie sich an die Winter Ihrer Kindheit, als Eislaufen auf gefrorenen Seen noch selbstverständlich war? Heute ist vieles anders: die Winter werden milder, die Eisflächen dünner. Wir erleben Hitzewellen, Überschwemmungen und Orkane – Veränderungen, die deutlich machen, dass der Klimawandel nicht nur eine abstrakte Bedrohung, sondern Realität ist. Er beeinflusst unser Leben und lässt das Thema Nachhaltigkeit bei immer mehr Anlegern in den Fokus rücken. Doch wie können Sie, als Investor sicher sein, dass Ihr Erspartes auch wirklich nachhaltig angelegt wird?

Dass grüne Anlagen oft leider nur auf den ersten Blick wirklich grün sind, haben die letzten Jahre deutlich gezeigt: So hat bereits 2022 das US-Finanzinformationen- und Analyseunternehmen Morningstar auf das immer stärker werdende Greenwashing reagiert und 1.200 Fonds aus seiner Nachhaltigkeitsliste gestrichen. Auch die staatlichen Aufsichtsbehörden haben begonnen, sogenannte grüne Anlageprodukte genauer zu untersuchen. Namhafte Anbieter wie DWS, Goldman Sachs und BNY Mellon wurden von der US-Börsenaufsicht SEC zu empfindlichen Strafen verurteilt, weil ihre Finanzprodukte mit falschen ESG-Labeln beworben wurden. Und auch hierzulande hat die Börsenaufsicht Bafin angekündigt, Anleger vor irreführenden grünen Versprechen schützen zu wollen.

Ein Anliegen, dem sich der Finanzexperte ÖKOWORLD bereits seit seiner Gründung 1975 verschrieben hat. Für den ausgezeichneten Anbieter "dunkelgrüner" Investmentfonds und der ebenfalls "dunkelgrünen" KLIMARENTE stehen Transparenz und Klarheit an oberster Stelle. Denn bei seinen Fonds ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Floskel, sondern steckt auch tief verankert in der DNA. "Als Vater von zwei Kindern weiß ich, warum ich hier [ÖKOWORLD] arbeite und was ich bezwecken möchte. Das ist jetzt nicht nur ein gesellschaftliches Ziel, sondern auch ein ganz persönliches. Ich möchte eine lebenswerte Welt auch für meine Kinder hinterlassen, also für die nächsten Generationen", macht Torsten Müller, Vorstand ÖKOWORLD AG, deutlich.

Damit Sie sich zu 100 % darauf verlassen können, dass auch wirklich drin ist, was draufsteht, verfügt das umweltbewusste Unternehmen über einen zweistufigen und streng getrennten Investmentprozess. So bietet Ihnen ÖKOWORLD nicht nur die nötige Sicherheit, sondern vor allem Transparenz – für eine nachhaltige Geldanlage.

Sicherheit durch eine strikte Trennung

ÖKOWORL legt als einziges Investment-Unternehmen ausschließlich Fonds auf, deren Investitionsziele vorher genauestens auf Ethik, Sozialverträglichkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit geprüft wurden. Dafür trennt der Finanzexperte das Nachhaltigkeit-Research-Team örtlich, räumlich und personell vom Fondsmanagement. Dadurch wird u. a. sichergestellt, dass es zu keinen Interessenkonflikten zwischen finanziellen und nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten kommt.

Die Auswahl der Unternehmen wird in drei Schritten vorgenommen:

1. Screening der Aktienmärkte

Das Fondsmanagement durchforstet kontinuierlich die weltweiten Finanzmärkte nach passenden Unternehmen, die für die Fonds von ÖKOWORLD infrage kommen könnten. Sind passende gefunden, werde diese dem Nachhaltigkeit-Research-Team vorgeschlagen.

2. Prüfung auf Nachhaltigkeit

Das hausinterne Nachhaltigkeit-Research-Team entscheidet anhand strenger Ausschluss- und Positivkriterien, ob vorgeschlagene Titel ins Anlageuniversum aufgenommen werden.

So werden Unternehmen, welche in den folgenden Bereichen tätig sind, von vorneherein ausgeschlossen:

Erzeugung von Atomenergie oder Atomtechnik inklusive Anlagen, Vorprodukte oder spezifische Dienstleistungen

Gewinnung und Förderung von fossiler Energie

Herstellung von halogenen oder halogenierten organischen Substanzen

Erzeugung von gentechnisch veränderten Organismen für die Verwendung in offenen Systemen

Entwicklung und Herstellung von Kriegswaffen, Rüstung, Militärtechnologien inklusive Anlagen, Vorprodukte oder spezifische Dienstleistungen

Entwicklung und Herstellung gesundheitsschädlicher Produkte, wie Tabak

Raubbau an natürlichen Ressourcen

Unternehmen, die jedoch zur Erfüllung eines ökologischen oder sozialen Ziels beitragen und mindestens einen der folgenden Punkte erfüllen, können in das Anlageuniversum von ÖKOWORLD aufgenommen werden:

Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere Umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern; insbesondere, wenn sie über die jeweiligen Standards der Branche, der Region oder des Landes hinausgehen;

regenerative Energien gewinnen, einsetzen oder damit handeln oder mit ihren Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen zur Reduktion des Energieverbrauchs oder zur Erhöhung der Energieeffizienz oder zu einer geringeren Energieintensität beitragen;

Leistungen zur Verringerung des Verbrauchs nicht erneuerbarer, natürlicher Ressourcen oder zur Substitution nicht-erneuerbarer durch erneuerbare Ressourcen erbringen;

Sozial-, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanagementsysteme anwenden;

Umwelt- oder sozialverträgliche Produkte und Leistungen anbieten bzw. erbringen, die dem allgemeinen Wohle dienen und in besonderer Nachhaltigkeits-Qualität (z. B. Haltbarkeit, Reparier-/Recyclingfähigkeit) angeboten werden;

Dienstleistungen oder Produkte anbieten, die einen Beitrag zur Bildung, medizinischen und gesundheitlichen Versorgung, zur Sicherheit von Menschen oder zur finanziellen Vorsorge leisten;

besonders demokratische Unternehmensstrukturen, humane, soziale oder emanzipatorische Arbeitsbedingungen schaffen oder gezielt zum Abbau von Diskriminierung und Korruption beitragen;

sich für Transparenz und Offenlegung einsetzen und in diesem Sinne handeln, bspw. indem umfassende Nachhaltigkeitsberichte und Kennzahlen veröffentlicht werden.

"Die Prüfung eines Unternehmens kann mehrere Tage oder sogar Wochen dauern und erfordert eine intensive Investigativarbeit, bei der unser Nachhaltigkeit-Research-Team auch in die Unternehmen geht, um Details der Arbeitsweise offenzulegen", erläutert Torsten Müller. "Können die notwendigen Informationen nicht ermittelt werden, schafft es das Unternehmen auch nicht ins Portfolio. Die von uns ausgewählten Unternehmen sind teilweise noch nicht perfekt, aber sie tragen mit ihren Produkten, Technologien, Dienstleistungen oder Prozessen zu einer nachhaltigen Zukunft bei."

Beim ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Fonds ist zusätzlich ein zwölfköpfiger Anlageausschuss involviert. Bei den Themenfonds ÖKOWORLD KLIMA und ÖKOWORLD WATER FOR LIFE wird das Research-Team durch einen externen wissenschaftlichen Beirat unterstützt. Zu den Gremien gehören Experten aus Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie aus dem Bereich der umwelt- und sozialverträglichen Ökonomie. Beide Gremien überwachen die ausgewählten Titel fortlaufend. Für das ÖKOWORLD-Portfoliomanagement sind die Entscheidungen des Research-Teams, des Anlageausschusses und des Beirats bindend.

3. Fundamentalanalyse und Stockpicking

In letzten Schritt des Investmentprozesses betreibt das Fondsmanagement Fundamentalanalysen sowie ein gezieltes Stockpicking für hohe Renditechancen. Hierbei werden ausschließlich die Titel, die für das Anlageuniversum zugelassen wurden, berücksichtigt.

Durch diesen Investmentprozess ist es ÖKOWORLD möglich, Ihnen Investmentfonds zu bieten, in denen Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen – ohne dass es zu Interessenkonflikten kommen kann. Der Prozess ist durchdacht und gut strukturiert und strebt sowohl ethische als auch finanzielle Renditen an. Durch die Kombination strenger Kriterien, unabhängiger Research-Teams und aktiven Fondsmanagements bietet ÖKOWORLD Ihnen eine attraktive und vertrauenswürdige Möglichkeit, in nachhaltige Unternehmen zu investieren. So können sie sicher sein, dass Ihre Investitionen auch wirklich in jeder Hinsicht grün sind.

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit der ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden erstellt.

Mehr zum Thema