"Aktion Saubere Hände"

Auszeichnung für Krankenhaus in Hagen

05.02.2019, 11:04 Uhr | t-online.de, jwi

Das Allgemeine Krankenhaus Hagen ist bei der "Aktion Saubere Hände" ausgezeichnet worden. Sie soll die Mitarbeiter für bessere Hygiene motivieren.

Die "Aktion Saubere Hände" hat das Allgemeine Krankenhaus in Hagen (AKH) mit dem Bronze-Zertifikat ausgezeichnet. Es ist die unterste von drei Stufen. Bei der Aktion geht es darum, dass Mitarbeiter, Patienten und Besucher für das Thema Hygiene sensibilisiert werden.



Durch gründliche Händedesinfektion sollen immungeschwächte Patienten vor einer Ansteckung mit Krankenhauskeimen geschützt werden. Für das Bronze-Zertifikat muss das AKH ganz bestimmte Auflagen einhalten.

"Wir freuen uns, dass unsere Maßnahmen in diesem so wichtigen Bereich greifen und wir damit den Erfolg auch nachweisen können“, betont Dr. med. Rainer Markgraf, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und leitender Hygienebeauftragter am AKH.

Hohe Anforderungen für Auszeichnung

Gut zwei Jahre hatte die Hagener Gesundheitsinstitution auf diese Auszeichnung hingearbeitet und einen umfangreichen Anforderungskatalog erfüllt. Dazu gehören die Evaluation bestimmter Messwerte und die Beauftragung von Hygieneexperten in den verschiedenen Fachbereichen genauso wie regelmäßige Schulungen aller Mitarbeiter, Beteiligung an Aktionstagen und die Etablierung einer Lenkungsgruppe, die die Weiterentwicklung des Projektes stetig im Blick hat.

Die Aktion Saubere Hände wurde 2008 als nationale Kampagne verschiedener Institutionen des deutschen Gesundheitswesens gegründet, mit dem Ziel, die Patientensicherheit weiter zu verbessern. Sie basiert auf der WHO-Kampagne „Clean Care is Safer Care“. Derzeit nehmen nach Angaben der ASH deutschlandweit knapp 1000 Krankenhäuser an dem Aktionsbündnis teil.