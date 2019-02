Umweltschutz

Grüne wollen Schottergärten verbieten – Beirat unterstützt Initiative

25.02.2019, 11:40 Uhr | t-online.de, jwi

Schottergärten wie diesen wollen die Grünen in Neubaugebieten in Hagen verhindern. (Symbolfoto) (Quelle: Manfred Ruckszio/imago)

Wenn es nach den Grünen geht, sollen Schottergärten in künftigen Neubaugebieten in Hagen verboten werden. Nun unterstützt auch der Naturschutzbeirat der Stadt die Initiative.

Der Vorstoß der Grünen in Hagen gegen die Versiegelung von Vorgärten stößt auf Unterstützung. Nun will auch der Naturschutzbeirat der Stadt ein Verbot von Schottergärten in zukünftigen Neubaugebieten in Hagen, wie die Westfalenpost berichtet. Andere Parteien gehen hingegen auf Distanz zu dem Vorschlag.

Die Umweltschützer wollen mit dem Verbot verhindern, dass weitere Flächen versiegelt werden und Tiere immer weniger Büsche, Hecken und Bäume als Unterschlupf und Nahrungsquelle finden.

Der Antrag der Grünen wird am 26. März in der zweiten Lesung im Ausschuss für Stadtentwicklung beraten.