Umstände unklar

Fußgängerin von Straßenbahn erfasst: Schwer verletzt

25.06.2019, 09:19 Uhr | t-online.de

Eine Fußgängerin ist in Mainz unter eine Straßenbahn geraten und schwer verletzt worden. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.



Die 27-Jährige sei am Montagabend von einer Straßenbahn überfahren worden. Sie sei nun im Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Unfall am Montagabend sei nach derzeitigem Kenntnisstand sonst niemand verletzt worden. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, müsse noch geklärt werden.

Auch in weiteren Städten kam es zu Unfällen mit Straßenbahnen. In Karlsruhe ist am Montag eine 33-jährige Straßenbahnfahrerin mit einem Schienenreinigungsfahrzeug kollidiert. In Potsdam wurde ein Mädchen von einem 34-Jährigen vor eine Straßenbahn geschubst und dabei verletzt.