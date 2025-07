Donald Trump (l.) und Jeffrey Epstein 1992 auf einer Party in Mar-a-Lago: Seine Freundschaft zu dem Sexualstraftäter bringt den US-Präsidenten in Bedrängnis. (Quelle: Screenshot: NBC)

In der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nimmt der Druck auf US-Präsident Donald Trump weiter zu. Mit Jack O’Donnell erhebt nun ein früherer Angestellter Trumps Vorwürfe gegen den Präsidenten – und bezichtigt ihn indirekt der Lüge. O’Donnell leitete von 1987 bis 1990 das Trump-Casino in Atlantic City im Bundesstaat New Jersey. Dem Sender CNN sagte er nun, Trump häufig gemeinsam mit dem später verurteilten Sexualstraftäter Epstein gesehen zu haben. Die beiden hätten wie "ziemlich gute Kumpel" gewirkt, so O’Donnell.