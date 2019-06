Täter auf der Flucht

17-Jährigem mit Messer ins Bein gestochen

27.06.2019, 10:40 Uhr | t-online.de

Nächtliche Einsatzfahrt (Symbolbild): 17-Jähriger wird am Montagmorgen mit Messer verletzt. (Quelle: Polizei NRW)

Am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr wurde ein 17-Jähriger von zwei Männern in der Bonifaziusplatz-Straße angesprochen. Einer der beiden wollte das Handy des jungen Mannes benutzen. Dann artete die Situation aus.

Der 17-Jährige wollte sein Handy nicht herausgeben, woraufhin einer der beiden Männer ihm ohne Vorwarnung ein Messer in den Oberschenkel stach. Der Täter holte ein zweites Mal mit dem Messer aus, doch der junge Mann konnte flüchten. Er lief in Richtung Hauptbahnhof, die zwei Männer flüchteten in Richtung Boppstraße.

Am Bahnhofsplatz angekommen wandte sich der 17-Jährige an einen Beamten vor Ort. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Nun wurden die Ermittlungen aufgenommen.