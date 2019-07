Rommelstraße in Karlsruhe

Schäferhund attackiert Mischling: Halter flüchtet

05.07.2019, 08:39 Uhr | t-online.de

Ein Deutscher Schäferhund (Symbolbild): Am Dienstag wurde ein Mischling von einem Schäferhund mehrfach gebissen. (Quelle: STAR-MEDIA)

Am Dienstagmittag wurde ein Mischlingshund in Karlsruhe-Durlach schwer verletzt. Er wurde von einem Schäferhund attackiert und gebissen. Der Halter flüchtete.

Eine 64-jährige Frau war am Dienstag gegen 13.15 Uhr mit ihrem Hund auf einer Grünfläche in der Rommelstraße unterwegs. Plötzlich stürmte ein Schäferhund auf den Vierbeiner zu und verbiss sich mehrfach in ihm. Dem bislang unbekannte Hundehalter gelang es, seinen Schäferhund zurückzuziehen. Dann flüchtete er vom Tatort, obwohl der andere Hund mehrere blutende Bissverletzungen hatte.





Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den etwa 30-Jahre alten Mann mit seiner Schäferhündin, die scheinbar den Namen "Kira" trug, gesehen haben.