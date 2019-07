STADTRADELN 2019

242 aktive Radler setzten ein Zeichen für die Umwelt

08.07.2019, 09:57 Uhr | vss, t-online.de

Stadtradeln in Hagen: Auch in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche Teilnehmer. (Quelle: Stadt Hagen)

Vom 15. Juni bis zum 05. Juli war es wieder soweit: Die STADTRADELN-Aktion traf auch in diesem Jahr auf viel Begeisterung und jede Menge Teilnehmer.

Fast 10 Tonnen CO2 konnten bei der diesjährigen STADTRADELN-Aktion vermieden werden. Teilgenommen haben 43 Teams und insgesamt 242 Radfahrer. Auch sechs Parlamentarier setzten sich aktiv für das Klima ein. Zurückgelegt wurden in diesem Zeitraum sage und schreibe 68.593 Kilometer – das entspricht der 1,71-fachen Länge des Äquators.

Am meisten Radler waren Teil des "Active mit dem Rad-Sport-Club für Hagen"-Teams. Dicht gefolgt vom offenen Team in Hagen. Auch Schulen, die Feuerwehr, Pfadfinder und "Fridays for Future" nahmen am STADTRADELN teil. Die Abschlussveranstaltung der dreiwöchigen Radelaktion findet am 12. Juli um 18 Uhr im AllerWeltHaus in Hagen statt.





Nach Abschluss der STADTRADELN-Aktion möchte Oberbürgermeister Erik O. Schulz auch weiterhin den Radverkehr in Hagen fördern. Mit dem Radlerstammtisch, Tages- und Nachmittagstouren sowie der beliebten Sternfahrt möchte der ADFC auch weiterhin immer mehr Menschen zum Radfahren animieren.